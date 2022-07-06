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Австрия выводит "Газпром" из крупнейшего газового хранилища в стране

"Европейская правда"Среда, 6 июля 2022, 12:07

Австрия начала процесс вывода российской энергетической компании "Газпром" из ее крупного газового хранилища в Зальцбурге.

Об этом заявила министр энергетики Леонора Гевесслер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Гевесслер заявила, что газовый регулятор e-Control принял такое решение из-за систематической неспособности "Газпрома" восполнять свою часть мощностей.

"Если клиенты не хранят (газ), то мощности нужно передать другим. Это критическая инфраструктура. Она нам нужна сейчас в таком кризисе. Именно это сейчас происходит в случае с "Газпромом" и его хранилищами "Хайдах", – сказала Гевесслер.

В мае канцлер Австрии предупредил, что хранилище в Зальцбурге будет передано другим поставщикам, если "Газпром" не будет заполнять его газом.

Хранилище "Хайдах" близ Зальцбурга - крупнейшее в Австрии и второе в Центральной Европе.

Темы: ГазпромАвстралиягаз
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