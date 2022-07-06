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"Лед тронулся": ПЦУ и УПЦ встретились, чтобы преодолеть разделение

Елена РощинаСреда, 6 июля 2022, 12:46
Встреча духовенства ПЦУ и УПЦ, фото из Facebook Александра Ткаченко

Представители духовенства Православной Церкви Украины и Украинской Православной Церкви 5 июля провели встречу на территории Софии Киевской.

Источник: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко

Прямая речь: "Лед тронулся! Сегодня, когда война ставит перед нами новые вызовы, все лишнее остается позади.

В день памяти Блаженнейшего митрополита Владимира на территории Софии Киевской состоялась историческая встреча духовенства Православной Церкви Украины и Украинской Православной Церкви

Преодолевать разделение, служить народу Украины и строить наш общий дом – наши общие цели. Я верю, что эта встреча – это начало нового, мудрого, сильного пути наших Церквей ради свободного и мирного будущего Украины".

 

Детали: Ткаченко не сообщил о результатах встречи.

Он отметил, что Министерство культуры и информационной политики Украины и Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести будут всячески способствовать церковному единству.

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Темы: церковьПравославная Церковь УкраинырелигияТкаченко
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