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Россияне ударили ракетами по Торецку: люди под завалами

Ирина БалачукСреда, 6 июля 2022, 13:19
ФОТО ИЗ TELEGRAM КИРИЛЕНКО

Российские войска нанесли ракетные удары по городу Торецк Донецкой области, под завалами находятся три человека.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Под российским огнем – Торецк. Ракеты попали в два дома частного сектора. Точно известно об одном раненом. Также, по предварительной информации, три человека находятся под завалами – продолжается спасательная операция".

Детали: По словам главы ОВА, еще одна ракета попала рядом с социальным объектом, но не разорвалась. 

 
Фото Из Telegram КириленкО 

Кириленко призвал жителей эвакуироваться, чтобы спасти жизнь.

Темы: Донецкая областьвойна
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