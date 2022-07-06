Россияне ударили ракетами по Торецку: люди под завалами

Российские войска нанесли ракетные удары по городу Торецк Донецкой области, под завалами находятся три человека.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Под российским огнем – Торецк. Ракеты попали в два дома частного сектора. Точно известно об одном раненом. Также, по предварительной информации, три человека находятся под завалами – продолжается спасательная операция".

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Російські війська завдали ракетних ударів по місту Торецьк Донецької області, під завалами перебуває троє людей. Відео з Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка pic.twitter.com/gsj8owLZau — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 6, 2022

Детали: По словам главы ОВА, еще одна ракета попала рядом с социальным объектом, но не разорвалась.

Фото Из Telegram КириленкО

Кириленко призвал жителей эвакуироваться, чтобы спасти жизнь.