Россияне ударили ракетами по Торецку: люди под завалами
Российские войска нанесли ракетные удары по городу Торецк Донецкой области, под завалами находятся три человека.
Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram
Прямая речь Кириленко: "Под российским огнем – Торецк. Ракеты попали в два дома частного сектора. Точно известно об одном раненом. Также, по предварительной информации, три человека находятся под завалами – продолжается спасательная операция".
Російські війська завдали ракетних ударів по місту Торецьк Донецької області, під завалами перебуває троє людей. Відео з Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка pic.twitter.com/gsj8owLZau— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 6, 2022
Детали: По словам главы ОВА, еще одна ракета попала рядом с социальным объектом, но не разорвалась.
Кириленко призвал жителей эвакуироваться, чтобы спасти жизнь.