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Премьер Ирландии посетил Бородянку, Ирпень и Бучу

"Европейская правда"Среда, 6 июля 2022, 13:40
Премьер Ирландии посетил Бородянку, Ирпень и Бучу
Михал Мартин в Бородянке. Фото – Niall Carson/PA

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин начал визит в Украину с посещения Бородянки, находившейся под российской оккупацией.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

В Бородянке глава ирландского правительства встретился с мэром города и осмотрел жилые дома, сгоревшие во время российской бомбардировки. 

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Михал Мартин
фото - Niall Carson/PA 

Также сообщается, что Мартин проехал мимо аэропорта "Гостомель", где его колонна остановилась, чтобы осмотреть разрушенный мост.

Делегация также проехала мимо разбомбленных складов, торговых центров и автозаправочных станций.

Телеканал RTE сообщает, что Мартин также посетил Ирпень и Бучу, где ему показали братскую могилу и фотографии тел, найденных после отступления россиян из города в первые недели войны.

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"Эта война должна прекратиться", – сказал он.

Позже Мартин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он намерен обсудить, как Ирландия и ЕС могут поддержать текущие и будущие потребности страны.

Темы: ИрландияУкраинавойна
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