Премьер Ирландии посетил Бородянку, Ирпень и Бучу
Премьер-министр Ирландии Михал Мартин начал визит в Украину с посещения Бородянки, находившейся под российской оккупацией.
Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".
В Бородянке глава ирландского правительства встретился с мэром города и осмотрел жилые дома, сгоревшие во время российской бомбардировки.
Также сообщается, что Мартин проехал мимо аэропорта "Гостомель", где его колонна остановилась, чтобы осмотреть разрушенный мост.
Делегация также проехала мимо разбомбленных складов, торговых центров и автозаправочных станций.
Телеканал RTE сообщает, что Мартин также посетил Ирпень и Бучу, где ему показали братскую могилу и фотографии тел, найденных после отступления россиян из города в первые недели войны.
"Эта война должна прекратиться", – сказал он.
Позже Мартин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он намерен обсудить, как Ирландия и ЕС могут поддержать текущие и будущие потребности страны.