Лавров обвинил Францию ​​в нарушении дипломатической этики из-за разговора Макрона и Путина

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обнародование содержания разговора между лидером Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным, которое состоялось за четыре дня до полномасштабного вторжения России в Украину, является нарушением "дипломатической этики".

Об этом Лавров сказал в среду на пресс-конференции со своим вьетнамским коллегой, сообщает "Европейская правда".

Разговор был обнародован на прошлой неделе в документальном фильме "Президент, Европа и война", он проливает свет на подход Макрона к переговорам с Россией.

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Выступая в среду, Лавров сказал, что "дипломатическая этика" не предполагает односторонней утечки таких записей.

"Мы в принципе ведем переговоры таким образом, чтобы нам никогда не было стыдно. Мы всегда говорим о том, что думаем, и готовы за эти свои слова отвечать и объяснять нашу позицию", - цитирует Лаврова российское государственное агентство ТАСС.

После выхода документального фильма официальная представительница российского МИДа Мария Захарова заявила на выходных, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров с Москвой.

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Захарова возмутилась, что во время конфиденциального разговора между лидерами России и Франции присутствовала съемочная группа.

Телефонный звонок между Макроном и Путиным прошел 20 февраля. Публично сообщалось, что президенты РФ и Франции договорились попытаться добиться прекращения огня на востоке Украины.

По данным France 2, разговор инициировал Макрон, попросивший Путина "дать свою оценку ситуации и, возможно, прямо сказать, каковы его намерения". Французские СМИ рассказали детали этого звонка.