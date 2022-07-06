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В Херсоне в районе вокзала произошел взрыв – СМИ

Елена РощинаСреда, 6 июля 2022, 15:00
Дым в Херсоне, фото - Суспільне

В Херсоне раздался взрыв, после чего вблизи железнодорожного вокзала поднимается дым.

Источник: Суспільне Херсон и "Мост"

Детали: В Херсоне виден дым. Очевидцы говорят, что в районе железнодорожного вокзала.

До этого в городе раздался взрыв, сообщают корреспонденты "Суспільне".

О большом пожаре сообщают херсонцы в пабликах и соцсетях, пишет издание "Мост". По словам местных жителей, пожар возник на одном из предприятий, расположенных неподалеку от оптовой базы на улице Некрасова.

 

Столб густого черного дыма виден из нескольких мест в Херсоне. Горожане сообщают, что в это место не попадали ракеты или снаряды, что не было никаких обстрелов. Хотя люди слышали взрыв.

 

Сообщается, что якобы горит склад с большим количеством изделий из пластика. На месте происшествия люди видели немало российских военных.

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Темы: Херсонвзрыввойна
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