В Херсоне в районе вокзала произошел взрыв – СМИ

В Херсоне раздался взрыв, после чего вблизи железнодорожного вокзала поднимается дым.

Источник: Суспільне Херсон и "Мост"

Детали: В Херсоне виден дым. Очевидцы говорят, что в районе железнодорожного вокзала.

До этого в городе раздался взрыв, сообщают корреспонденты "Суспільне".

О большом пожаре сообщают херсонцы в пабликах и соцсетях, пишет издание "Мост". По словам местных жителей, пожар возник на одном из предприятий, расположенных неподалеку от оптовой базы на улице Некрасова.

Столб густого черного дыма виден из нескольких мест в Херсоне. Горожане сообщают, что в это место не попадали ракеты или снаряды, что не было никаких обстрелов. Хотя люди слышали взрыв.

Сообщается, что якобы горит склад с большим количеством изделий из пластика. На месте происшествия люди видели немало российских военных.