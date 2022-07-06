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СБУ: компании россиянина срывали поставки медоборудования в госпитали

"Украинская правда"Среда, 6 июля 2022, 15:12
Фото СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила факты сознательного срыва поставок медоборудования в военные госпитали и другие медучреждения компаниями, принадлежащими россиянину.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "В ходе следственных действий обнаружено, что более 10 связанных между собой отечественных компаний, специализирующихся на поставках дорогостоящего медоборудования, в течение последнего года систематически не выполняли свои договорные обязательства. Речь идет как о поставках оборудования, так и о его сервисном" обслуживание".

Детали: Россиянин, фактически являющийся владельцем компаний, и его украинский менеджмент умышленно не выполняли договоры. Подсчитано, что ущерб от их невыполнения составляет почти 13 млн грн.

Россиянину и еще одному из руководителей компаний сообщено о подозрении.

Что предшествовало: 6 июля СБУ сообщила, что с начала полномасштабной агрессии РФ расследует более 1 тысячи уголовных производств относительно совершения государственной измены и коллаборационной деятельности.

Темы: войнаСБУ
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