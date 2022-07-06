Норвегия все-таки пропустила товары для россиян на Шпицберген

Товары для россиян на острове Шпицберген, которые несколько недель держали на границе с Норвегией из-за санкций ЕС, пропустили и доставили к месту назначения, заявила представитель норвежского МИД Ане Хавардсдаттер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

По словам Хавардсдаттер, два контейнера с товарами пропустили через норвежскую границу 2 июля, а 5 июля (т.е. во вторник) они добрались к населенному пункту Лонгйир в провинции Свальбард.

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Представитель МИД Норвегии отметила, что страна вела переговоры с российскими властями через российское посольство о транспортировке товаров в Лонгйир, и Осло сейчас считает дело решенным.

Хавардсдаттер подчеркнула, что Норвегия никогда не стремилась сознательно задерживать транспортировку груза, "но из-за санкций он не мог заехать на зарегистрированном в России транспортном средстве", поэтому товары доставили на норвежском транспортном средстве.

В МИД Норвегии опровергли, что разблокирование транзита связано с недавними заявлениями российских политиков о возможной денонсации договора о разграничении морских пространств в Баренцевом море.

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Напомним, на прошлой неделе власти Норвегии на основании санкций не выдали разрешение российской горнодобывающей компании "Арктикуголь" перевезти товары на Шпицберген через материковую часть страны. Поэтому российские хакеры начали кибератаки против Норвегии, а российский МИД вызвал норвежского посла.