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Норвегия все-таки пропустила товары для россиян на Шпицберген

"Европейская правда"Среда, 6 июля 2022, 17:05

Товары для россиян на острове Шпицберген, которые несколько недель держали на границе с Норвегией из-за санкций ЕС, пропустили и доставили к месту назначения, заявила представитель норвежского МИД Ане Хавардсдаттер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

По словам Хавардсдаттер, два контейнера с товарами пропустили через норвежскую границу 2 июля, а 5 июля (т.е. во вторник) они добрались к населенному пункту Лонгйир в провинции Свальбард.

Представитель МИД Норвегии отметила, что страна вела переговоры с российскими властями через российское посольство о транспортировке товаров в Лонгйир, и Осло сейчас считает дело решенным.

Хавардсдаттер подчеркнула, что Норвегия никогда не стремилась сознательно задерживать транспортировку груза, "но из-за санкций он не мог заехать на зарегистрированном в России транспортном средстве", поэтому товары доставили на норвежском транспортном средстве.

В МИД Норвегии опровергли, что разблокирование транзита связано с недавними заявлениями российских политиков о возможной денонсации договора о разграничении морских пространств в Баренцевом море.

Напомним, на прошлой неделе власти Норвегии на основании санкций не выдали разрешение российской горнодобывающей компании "Арктикуголь" перевезти товары на Шпицберген через материковую часть страны. Поэтому российские хакеры начали кибератаки против Норвегии, а российский МИД вызвал норвежского посла.

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Темы: НорвегияРосcияторговлясанкции
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