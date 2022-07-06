Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В МИД напомнили Лаврову, как он сам "слил" переговоры с Францией и Германией

"Европейская правда"Среда, 6 июля 2022, 17:15

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко напомнил, что Россия в ноябре 2021 года обнародовала конфиденциальную переписку с Германией и Францией, а сейчас сама говорит о нарушении этики в аналогичной ситуации.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Лавров вспомнил о дипломатической этике, комментируя обнародование содержания разговора лидера Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина накануне полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Но при этом он забыл вспомнить, как его ведомство в ноябре 2021 года обнародовало переписку министров иностранных дел Германии и Франции в контексте деятельности Нормандского формата", – написал Николенко в Facebook.

"Как вы понимаете, разрешение на это они (главы МИД Германии и Франции) не давали. Вот и получается эдакое диссоциативное расстройство в российской дипломатии. Говорят одно, а делают другое", - добавил он.

Напомним, 17 ноября 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало конфиденциальную дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с тогдашними главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

В МИДе РФ объяснили такой шаг тем, что позиция российской стороны и ее подход к проведению встречи в Нормандском формате якобы регулярно искажается. Париж и Берлин осудили следующие действия Москвы. Детальнее о тех событиях смотрите в видео ЕвроПравды.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обнародование содержания разговора между лидером Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным, который произошел за четыре дня до полномасштабного вторжения России в Украину, является нарушением "дипломатической этики".

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ЛавровФранцияГерманияМИД
Главное сегодня

Сводка Генштаба: Россия пытается взять всю Луганщину, перемещает подразделения

Министрам не удалось уговорить Джонсона уйти в отставку

Западное оружие наконец-то мощно заработало на фронте – Зеленский

Захват Лисичанска стал важным успехом для РФ, но ситуация может скоро измениться – западная разведка

Духовенство УПЦ и ПЦУ согласовало "декларацию взаимопонимания"

ВСУ отразили наступления врага на Бахмутском направлении – сводка Генштаба

Все новости...
Лавров
Лавров обвинил Францию ​​в нарушении дипломатической этики из-за разговора Макрона и Путина
Лавров: "железный занавес" между Россией и ЕС опускается
Лавров сравнил ЕС и НАТО с гитлеровской Германией
Последние новости
09:30
В Северодонецке оккупанты представили уже третьего "мэра"
09:17
Как получить бесплатную медицинскую помощь в Литве – объясняют в Минздраве
09:14
Россия уже потеряла 36 650 солдат и 3 797 боевых бронированных машин
09:01
Россияне обстреляли Очаков, в Харькове ударили по школе-интернату – сводка ОВА
08:39
Россияне ударили ракетами по Одесщине и Змеиному
08:36
Глава МИД Германии: нельзя позволять РФ использовать встречу G20 в своих целях
08:25
Оккупанты убили 7 мирных жителей Донетчины за сутки
08:17
Польша получила современную британскую систему ПВО Sky Sabre
08:13
Россияне обманом "мобилизуют" местных в Лисичанске и Северодонецке – Гайдай
07:40
Днепропетровщина: Из-за обстрелов россиян обесточено село
Все новости...