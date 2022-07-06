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В МИД напомнили Лаврову, как он сам "слил" переговоры с Францией и Германией

"Европейская правда"Среда, 6 июля 2022, 17:15

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко напомнил, что Россия в ноябре 2021 года обнародовала конфиденциальную переписку с Германией и Францией, а сейчас сама говорит о нарушении этики в аналогичной ситуации.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Лавров вспомнил о дипломатической этике, комментируя обнародование содержания разговора лидера Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина накануне полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Но при этом он забыл вспомнить, как его ведомство в ноябре 2021 года обнародовало переписку министров иностранных дел Германии и Франции в контексте деятельности Нормандского формата", – написал Николенко в Facebook.

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"Как вы понимаете, разрешение на это они (главы МИД Германии и Франции) не давали. Вот и получается эдакое диссоциативное расстройство в российской дипломатии. Говорят одно, а делают другое", - добавил он.

Напомним, 17 ноября 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало конфиденциальную дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с тогдашними главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

В МИДе РФ объяснили такой шаг тем, что позиция российской стороны и ее подход к проведению встречи в Нормандском формате якобы регулярно искажается. Париж и Берлин осудили следующие действия Москвы. Детальнее о тех событиях смотрите в видео ЕвроПравды.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обнародование содержания разговора между лидером Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным, который произошел за четыре дня до полномасштабного вторжения России в Украину, является нарушением "дипломатической этики".

Темы: ЛавровФранцияГерманияМИД
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