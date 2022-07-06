"Здесь - мясо. Я на всю жизнь болен": у оккупантов на Херсонщине нервные срывы - СБУ

Захватчики мечтают просто вернуться домой живыми, а действия ВСУ вызывают у россиян нервные срывы и желание лечиться.

Источник: пресс-служба СБУ, подающая очередной перехват телефонного разговора

Детали: Оккупант, который дислоцируется в Херсонской области, рассказывает о большом количестве трупов и раненых и о том, насколько разбита и изуродована территория вокруг.

"Это на всю жизнь, я болен. Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Без головы, без ног, без туловища, без ничего, просто, которые в "цинках" приходят. Просто собирают, скидывают части, куски. Мрак, я не вылечусь от этого никогда", – делится захватчик с близким человеком.

Дословно СБУ: "Он уже не представляет, как это жить обычной жизнью в мирном городе. Если вернется, планирует объездить церкви и монастыри. Но разве можно замолить те грехи и зверства, которые рашисты совершают в Украине?

СБУ напоминает, что у российских солдат есть надежный способ сохранить свою жизнь. "Горячая" телефонная линия 2402 работает для всех оккупантов, которые хотят сдаться в плен".

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