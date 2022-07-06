Группа членов правительства собираются призвать Джонсона уйти в отставку

Группа членов правительства Бориса Джонсона собираются призвать его уйти в отставку с поста премьера.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают британские СМИ.

По информации Sky News, министры уже отправили представителя своей делегации к Джонсону.

Насколько известно журналистам BBC, в группе, среди прочих - министр по вопросам Уэльса Саймон Харт, министр по Северной Ирландии Брэндон Левис, министр транспорта Грент Шаппс, министр финансов Надхим Захави.

Тем временем количество представителей правительства, ушедших в отставку в знак протеста, достигло 35.

Как сообщалось, депутаты Консервативной партии Британии в среду вечером планируют обсудить изменение механизма инициирования вотума недоверия премьер-министру, чтобы организовать еще одно голосование.

В предыдущий раз Джонсону пытались выразить недоверие 6 июня, тогда он сохранил должность.

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Борис Джонсон с начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину: он выступает за предоставление Киеву достаточной военной помощи для отвоевания всех оккупированных российскими силами территорий, а также пообещал миллиарды фунтов финансовой поддержки.

Кроме того, Джонсон дважды с конца февраля приезжал в Киев и проводил переговоры с Владимиром Зеленским.

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