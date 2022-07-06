Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Группа членов правительства собираются призвать Джонсона уйти в отставку

Среда, 6 июля 2022, 19:20

Группа членов правительства Бориса Джонсона собираются призвать его уйти в отставку с поста премьера.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают британские СМИ.

По информации Sky News, министры уже отправили представителя своей делегации к Джонсону.

Насколько известно журналистам BBC, в группе, среди прочих - министр по вопросам Уэльса Саймон Харт, министр по Северной Ирландии Брэндон Левис, министр транспорта Грент Шаппс, министр финансов Надхим Захави.

Тем временем количество представителей правительства, ушедших в отставку в знак протеста, достигло 35.

Как сообщалось, депутаты Консервативной партии Британии в среду вечером планируют обсудить изменение механизма инициирования вотума недоверия премьер-министру, чтобы организовать еще одно голосование.

В предыдущий раз Джонсону пытались выразить недоверие 6 июня, тогда он сохранил должность.

ВИДЕО ДНЯ

Борис Джонсон с начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину: он выступает за предоставление Киеву достаточной военной помощи для отвоевания всех оккупированных российскими силами территорий, а также пообещал миллиарды фунтов финансовой поддержки.
Кроме того, Джонсон дважды с конца февраля приезжал в Киев и проводил переговоры с Владимиром Зеленским.

Читайте также: Неизбывный Борис: как Украина помогла премьеру Британии сохранить должность.

Главное сегодня

Министрам не удалось уговорить Джонсона уйти в отставку

Западное оружие наконец-то мощно заработало на фронте – Зеленский

Захват Лисичанска стал важным успехом для РФ, но ситуация может скоро измениться – западная разведка

Духовенство УПЦ и ПЦУ согласовало "декларацию взаимопонимания"

ВСУ отразили наступления врага на Бахмутском направлении – сводка Генштаба

Зеленский заверил, что между ним и Генштабом нет недоразумений

Все новости...
Последние новости
06:09
Данилов: У России теперь есть силы атаковать только на одном направлении фронта
05:18
Байден аннулирует статус Афганистана как основного союзника США вне НАТО
04:58
Херсонщина: В оккупированном Скадовске прогремели взрывы, есть погибшие
04:16
ISW: Минобороны РФ впервые за 133 дня умолчало о "достижениях"
03:40
ВСУ отбили наступление вражеской ВРГ в Херсонской области
02:42
Китай активизирует операции по влиянию на американских чиновников – разведка США
02:00
ОК "Юг": Россия увеличила свое присутствие в Черном море
00:50
Сутки на Сумщине: Россияне гатили из минометов и "Градов"
00:31
Джонсон уволил своего соратника и эксконкурента за лидерство в Консервативной партии
23:52
"Обострение путлера": РФ хочет обсудить "неонацизм" на Совбезе ООН – Кислица
Все новости...