РосСМИ заявили о пожаре на нефтебазе в оккупированном Донецке

Российские СМИ со ссылкой на кремлевских марионеток в ОРДО сообщают о пожаре на нефтебазе в оккупированном Донецке.

Источник: ТАСС

Детали: По некоторым данным, горит нефтебаза в Кировском районе Донецка по ул. Нефтяной.

Оккупанты назвали причиной пожара "обстрел ВСУ".

В соцсетях размещено множество фотографий от различных пользователей.

Что предшествовало: 5 июня подконтрольные боевикам телеграмм-каналы сообщили, что в оккупированном Донецке взорвался склад боеприпасов, который российские захватчики разместили в "Камаз центре" в Киевском районе города.