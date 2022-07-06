РосСМИ заявили о пожаре на нефтебазе в оккупированном Донецке
Среда, 6 июля 2022, 20:22
Российские СМИ со ссылкой на кремлевских марионеток в ОРДО сообщают о пожаре на нефтебазе в оккупированном Донецке.
Источник: ТАСС
Детали: По некоторым данным, горит нефтебаза в Кировском районе Донецка по ул. Нефтяной.
Оккупанты назвали причиной пожара "обстрел ВСУ".
В соцсетях размещено множество фотографий от различных пользователей.
Что предшествовало: 5 июня подконтрольные боевикам телеграмм-каналы сообщили, что в оккупированном Донецке взорвался склад боеприпасов, который российские захватчики разместили в "Камаз центре" в Киевском районе города.