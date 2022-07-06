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РосСМИ заявили о пожаре на нефтебазе в оккупированном Донецке

Валентина РоманенкоСреда, 6 июля 2022, 20:22

Российские СМИ со ссылкой на кремлевских марионеток в ОРДО сообщают о пожаре на нефтебазе в оккупированном Донецке.

Источник: ТАСС

Детали: По некоторым данным, горит нефтебаза в Кировском районе Донецка по ул. Нефтяной.

Оккупанты назвали причиной пожара "обстрел ВСУ".

В соцсетях размещено множество фотографий от различных пользователей.

 
 

Что предшествовало: 5 июня подконтрольные боевикам телеграмм-каналы сообщили, что в оккупированном Донецке взорвался склад боеприпасов, который российские захватчики разместили в "Камаз центре" в Киевском районе города.

Темы: Донецкоккупация
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