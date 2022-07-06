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Захват Лисичанска стал важным успехом для РФ, но ситуация может скоро измениться – западная разведка

"Европейская правда"Среда, 6 июля 2022, 21:07

По данным западной разведки, захват Лисичанска Луганской области на прошлой неделе стал "реальным продвижением" российских войск на Донбассе, но не означает, что у них будет потенциал развить наступление дальше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Independent.

По мнению неназванного западного чиновника, которого цитируют британские СМИ, захват Лисичанска оказал положительное влияние на мораль российских войск и стал свидетельством их "лучшего взаимодействия".

Он обращает внимание на недавнее назначение генерала Сергея Суровикина командующим южной группой российских войск в Украине, которая отвечает за содержание оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей и наступление на Донбассе с юга.

"Непонятно, привело ли именно его влияние к недавним успехам в Лисичанске, но, очевидно, имело место лучшее взаимодействие между группами сил с российской стороны, чем то, что мы наблюдали на первых этапах войны", - добавил чиновник.

В то же время, собеседники британских изданий добавляют, что последние тактические успехи РФ на Донбассе не повлияют на позицию Запада по поддержке Украины. Они сомневаются, что Москва может продолжить наступление в Донецкой области.

"Потери, которые Россия понесет с каждым наступлением, колоссальные, есть очень серьезные вопросы по запасам российского вооружения и боевого духа. До сих пор крайне непонятно, выйдет ли РФ на границе Донецкой области в этом году", – добавляют они.

Чиновники Запада также указывают на роль дальнобойных систем, получаемых Украиной и начинающих приносить ей "значительное операционное преимущество, как это видно на примере эвакуации РФ с острова Змеиный и ростом сокрушительных ударов по линии обороны России на Донбассе".

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Темы: войнаУкраинаРосcияразведка
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