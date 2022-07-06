Россияне обстреляли Днепропетровщину из РСЗО, есть раненые - глава ОВА

Российские войска вечером 6 июля обстреляли из ракетных систем залпового огня Синельниковский район Днепропетровской области, три человека получили ранения, 1 из них находится в тяжелом состоянии.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь: "Напряженный день и напряженный вечер.

Вечером враг обстрелял из РСЗО Синельниковский район. Попали по Покровской общине. Три человека ранены, один из раненых тяжелый. Произошло возгорание на местном сельхозпредприятии. Спасатели усмиряют огонь".

Детали: По данным Резниченко, с самого утра российские войска держали под прицелом Криворожский район. Шесть раз ударили из разного оружия. Обстреляли сразу четыре общины - Широковскую, Апостоловскую, Нивотрудовскую и Зеленодольскую.

В Апостоловской и Нивотрудовской общинах горели поля с пшеницей. В Зеленодольской – лесополоса.

В Широковской общине обстрелом повреждена солнечная электростанция. В селе Шестерня разрушен дом. Там произошел пожар, его уже потушили. Село частично без света и газа.

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Обошлось без жертв, отметил глава ОВА.