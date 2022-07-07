Джонсон уволил своего соратника и эксконкурента за лидерство в Консервативной партии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду уволил министра по вопросам жилищного хозяйства, регионального развития и местного самоуправления Майкла Гоува, открыто потребовавшего отставки главы правительства на фоне внутриполитических скандалов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Гоув стал первым чиновником, которого Джонсон уволил сам на фоне ряда отставок членов его кабинета.

Отметим, что Гоув поддерживал выход Великобритании из ЕС и на этом фоне сблизился с Джонсоном. В 2019 году он был одним из претендентов на пост лидера Консервативной партии после отставки Терезы Мэй, но позже снял свою кандидатуру в пользу Джонсона.

Общее количество отставок из правительства действующего британского премьера, по подсчетам Sky News, составляет 41.

После встречи Джонсона с членами правительства, где он категорически отрицал возможность добровольной отставки, количество увольнений, как ожидается, может возрасти.

Напомним, причиной недовольства Консервативной партии стали неправдивые заявления Даунинг-стрит по поводу бывшего заместителя "парламентского кнута" Криса Пинчера, обвиняемого в притязаниях к двум коллегам. Канцелярия Джонсона утверждала, что он не знал этого инцидента и поэтому поддержал повторное назначение Пинчера в 2022 году, но позже премьер был вынужден признать, что это не так.

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В предыдущий раз Джонсон попытался выразить недоверие 6 июня, тогда он сохранил должность.

Напомним, Борис Джонсон с самого начала полномасштабного вторжения России активно поддерживал Украину: он выступает за предоставление Киеву достаточной военной помощи для отвоевания всех оккупированных российскими силами территорий, а также пообещал миллиарды фунтов стерлингов финансовой поддержки.

Кроме того, Джонсон дважды с конца февраля находился в Киеве и проводил переговоры с Владимиром Зеленским.

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