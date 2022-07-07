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Сутки на Сумщине: Россияне гатили из минометов и "Градов"

Анастасия КалатурЧетверг, 7 июля 2022, 00:50
ФОТО: GETTY

В Сумской области россияне в течение дня вели минометный огонь, запускали ракеты с БМ21 ("Град"), сбрасывали взрывчатки с беспилотников – обошлось без пострадавших.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Детали: В Миропольской громаде ракета попала в сарай во время утренних обстрелов.

В первой половине дня прилетели 4 ракеты по Шалыгинской громаде.

По Юнаковской громаде в течение дня россияне открывали огонь из пулеметов и разного стрелкового оружия.

Также враг обстрелял из минометов Эсманскую громаду.

Артобстрелом из ствольной артиллерии и РСЗО по Новослободской и Белопольской громадах в одном из сел на приграничные выбило стекла в админздании, выбило стекла и посекло осколками фасад филиала учебного заведения, пробило кирпичную стену частного дома.

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Как отмечается, также были обстрелы по Краснопольской и Хотиньской громаде.

Темы: Сумская областьвойнаРосcия
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