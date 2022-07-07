Сутки на Сумщине: Россияне гатили из минометов и "Градов"
В Сумской области россияне в течение дня вели минометный огонь, запускали ракеты с БМ21 ("Град"), сбрасывали взрывчатки с беспилотников – обошлось без пострадавших.
Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий
Детали: В Миропольской громаде ракета попала в сарай во время утренних обстрелов.
В первой половине дня прилетели 4 ракеты по Шалыгинской громаде.
По Юнаковской громаде в течение дня россияне открывали огонь из пулеметов и разного стрелкового оружия.
Также враг обстрелял из минометов Эсманскую громаду.
Артобстрелом из ствольной артиллерии и РСЗО по Новослободской и Белопольской громадах в одном из сел на приграничные выбило стекла в админздании, выбило стекла и посекло осколками фасад филиала учебного заведения, пробило кирпичную стену частного дома.
Как отмечается, также были обстрелы по Краснопольской и Хотиньской громаде.