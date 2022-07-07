ОК "Юг": Россия увеличила свое присутствие в Черном море
Четверг, 7 июля 2022, 02:00
Россия увеличила свою корабельную группировку в Черном море до 5 ракетных кораблей и двух подлодок.
Источник: ОК "Юг"
Дословно: "Корабельная группировка черноморского флота увеличилась – сейчас это пять ракетных кораблей и две подводные лодки, несущие вместе 48 "Калибров", вместе с ними один большой десантный корабль".
Детали: ОК "Юг" сообщает, что угроза ракетных атак остается, морская десантная операция – маловероятна, но не отменена.
Напомним: Несколько ранее сообщалось, что в Черном море наготове находятся три надводных и два подводных ракетных носителя.
ВИДЕО ДНЯ