Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ОК "Юг": Россия увеличила свое присутствие в Черном море

Анастасия КалатурЧетверг, 7 июля 2022, 02:00
ФОТО: GETTY

Россия увеличила свою корабельную группировку в Черном море до 5 ракетных кораблей и двух подлодок.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Корабельная группировка черноморского флота увеличилась – сейчас это пять ракетных кораблей и две подводные лодки, несущие вместе 48 "Калибров", вместе с ними один большой десантный корабль".

Детали: ОК "Юг" сообщает, что угроза ракетных атак остается, морская десантная операция – маловероятна, но не отменена.

Напомним: Несколько ранее сообщалось, что в Черном море наготове находятся три надводных и два подводных ракетных носителя.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияЧерное море
Главное сегодня

В Беларуси уже прямо угрожают напасть на Польшу в случае "провокаций Запада"

Зеленский отреагировал на отставку Джонсона

Обновлено, видеоОккупанты ударили по центру Краматорска, есть жертвы – мэр

Елена Зеленская появилась на обложке "Time" со своей историей

Джонсон подал в отставку, но пока останется премьером

СССР на щите "Родины-матери": в Дії стартует новый опрос

Все новости...
Росcия
Президенты Литвы и Польши едут на Сувалкский перешеек, место потенциального удара РФ
Россия уже потеряла 36 650 солдат и 3 797 боевых бронированных машин
Глава МИД Германии: нельзя позволять РФ использовать встречу G20 в своих целях
Последние новости
17:18
Правительство отменило критический импорт товаров – нардеп
17:17
В Беларуси уже прямо угрожают напасть на Польшу в случае "провокаций Запада"
17:15
ФСБ убеждает военных Беларуси идти воевать в Украину при необходимости – Генштаб
17:13
Соучредитель Uklon: Водителей стало больше, чем до войны, а заказов – меньше
16:54
Верховная Рада может сменить министра соцполитики - источники
16:48
Более 70% российских неуправляемых снарядов не попадают в свои цели – Генштаб
16:46
Более тысячи украинских военных проходят подготовку в Британии - Генштаб
16:44
Рост акций и фунта: как британский рынок отреагировал на отставку Джонсона
16:30
Зеленский отреагировал на отставку Джонсона
16:19
В Ровенщине запретили фейерверки и поездки без глушителей
Все новости...