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Херсонщина: В оккупированном Скадовске прогремели взрывы, есть погибшие

Анастасия КалатурЧетверг, 7 июля 2022, 04:58
Херсонщина: В оккупированном Скадовске прогремели взрывы, есть погибшие
ФОТО: GETTY

В оккупированном Скадовске (Херсонская область) 6 июля прогремели взрывы - один человек погиб, четверо ранены, среди них ребенок.

Источник: глава Скадовского городского совета Александр Яковлев и местные в "Суспильне"

Прямая речь: "Один человек погиб, четверо ранены, среди них ребенок. Возможно, есть еще пострадавшие, но больше никто не обращался за помощью. Дом сильно поврежден, разрушена крыша, стену сильно повредило, выбило окна".

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Детали: По словам местных жителей, три ракеты полетели в северную сторону города. Затем раздались несколько взрывов, в воздухе были видны клубы дыма от разорванных ракет. Затем два громких взрыва и сразу пошел дым со стороны города и за городом.

Что предшествовало: 22 июня в результате обстрела морского порта в Скадовске погиб местный житель Дмитрий Мотрюк.

Темы: Херсонская областьвзрыввойнаРосcия
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