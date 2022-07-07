Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Херсонщина: В оккупированном Скадовске прогремели взрывы, есть погибшие

Анастасия КалатурЧетверг, 7 июля 2022, 04:58
ФОТО: GETTY

В оккупированном Скадовске (Херсонская область) 6 июля прогремели взрывы - один человек погиб, четверо ранены, среди них ребенок.

Источник: глава Скадовского городского совета Александр Яковлев и местные в "Суспильне"

Прямая речь: "Один человек погиб, четверо ранены, среди них ребенок. Возможно, есть еще пострадавшие, но больше никто не обращался за помощью. Дом сильно поврежден, разрушена крыша, стену сильно повредило, выбило окна".

Детали: По словам местных жителей, три ракеты полетели в северную сторону города. Затем раздались несколько взрывов, в воздухе были видны клубы дыма от разорванных ракет. Затем два громких взрыва и сразу пошел дым со стороны города и за городом.

Что предшествовало: 22 июня в результате обстрела морского порта в Скадовске погиб местный житель Дмитрий Мотрюк.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьвзрыввойнаРосcия
Главное сегодня

В Беларуси уже прямо угрожают напасть на Польшу в случае "провокаций Запада"

Зеленский отреагировал на отставку Джонсона

Обновлено, видеоОккупанты ударили по центру Краматорска, есть жертвы – мэр

Елена Зеленская появилась на обложке "Time" со своей историей

Джонсон подал в отставку, но пока останется премьером

СССР на щите "Родины-матери": в Дії стартует новый опрос

Все новости...
Херсонская область
ВСУ отбили наступление вражеской ВРГ в Херсонской области – ОК "Юг"
"Здесь - мясо. Я на всю жизнь болен": у оккупантов на Херсонщине нервные срывы - СБУ
Нардепу Ковалеву объявили подозрение в госизмене
Последние новости
17:18
Правительство отменило критический импорт товаров – нардеп
17:17
В Беларуси уже прямо угрожают напасть на Польшу в случае "провокаций Запада"
17:15
ФСБ убеждает военных Беларуси идти воевать в Украину при необходимости – Генштаб
17:13
Соучредитель Uklon: Водителей стало больше, чем до войны, а заказов – меньше
16:54
Верховная Рада может сменить министра соцполитики - источники
16:48
Более 70% российских неуправляемых снарядов не попадают в свои цели – Генштаб
16:46
Более тысячи украинских военных проходят подготовку в Британии - Генштаб
16:44
Рост акций и фунта: как британский рынок отреагировал на отставку Джонсона
16:30
Зеленский отреагировал на отставку Джонсона
16:19
В Ровенщине запретили фейерверки и поездки без глушителей
Все новости...