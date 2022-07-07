В Переяславе демонтировали памятник «воссоединения» с Россией
Утром 7 июля в Переяславе демонтировали памятник "воссоединения" Украины с Россией.
Источник: глава Переяславской общины Вячеслав Саулко в Facebook
Прямая речь Саулко: "Сегодня переяславцы окончательно разрушили советский миф о вечной дружбе с Россией – в это утро монумент, посвященный 300-летию воссоединения, официально идет в историю. Мы его безопасно демонтировали и переместим в надежное место хранения".
Детали: По словам главы общины, снос монумента откладывали, поскольку ждали окончательного решения от Минкульта, ведь скульптура находилась в Государственном реестре недвижимых памятников.
Саулко также отметил, что в начале войны не знал, как правильно действовать и волновался, что россияне, которые в то время физически были в Киевской области, могли бы совершать диверсии, если бы узнали, что власти сносят этот памятник. Поэтому, по его словам, чиновники "намеренно выдержали паузу".
Прямая речь Саулко: "Сегодня мы четко декларируем – Переяслав был и является украинским… Сносом памятника мы даем четкий ответ оккупантам – в Переяславе им не рады".
Предыстория:
- После полномасштабного нападения России на Украину 24 февраля власти украинских городов и городков приняли решения о демонтаже памятников и переименовании улиц, названия которых связаны с РФ.
- В частности дерусификация уже стартовала в Мукачево. Там демонтировали бюст Пушкину и советский танк-памятник Т-34.
- В городе Тернополь также убрали памятник Пушкину.
- В Ужгороде активисты демонтировали мемориальную плиту, установленную к 300-летию "воссоединения" Украины и России.
- В центре Киева убрали монумент под Аркой дружбы народов, установленный в 1981 году как символ воссоединения Украины и России.
- А в Коростене советский памятник комсомольцам.