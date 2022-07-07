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В Переяславе демонтировали памятник «воссоединения» с Россией

Ирина БалачукЧетверг, 7 июля 2022, 10:07
ФОТО С FACEBOOK САУЛКО

Утром 7 июля в Переяславе демонтировали памятник "воссоединения" Украины с Россией.

Источник: глава Переяславской общины Вячеслав Саулко в Facebook

Прямая речь Саулко: "Сегодня переяславцы окончательно разрушили советский миф о вечной дружбе с Россией – в это утро монумент, посвященный 300-летию воссоединения, официально идет в историю. Мы его безопасно демонтировали и переместим в надежное место хранения".

Детали: По словам главы общины, снос монумента откладывали, поскольку ждали окончательного решения от Минкульта, ведь скульптура находилась в Государственном реестре недвижимых памятников. 

 
Фото с Facebook СаулкО

Саулко также отметил, что в начале войны не знал, как правильно действовать и волновался, что россияне, которые в то время физически были в Киевской области, могли бы совершать диверсии, если бы узнали, что власти сносят этот памятник. Поэтому, по его словам, чиновники "намеренно выдержали паузу".

Прямая речь Саулко: "Сегодня мы четко декларируем – Переяслав был и является украинским… Сносом памятника мы даем четкий ответ оккупантам – в Переяславе им не рады".

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