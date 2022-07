Правительство Джонсона покинул еще один министр, в общей сложности ушли около 50 чиновников.

Министр по делам Северной Ирландии Брендон Льюис подал в отставку, став четвёртым членом Кабинета министров Бориса Джонсона, покинувшим пост.

Как сообщает "Европейская правда", Льюис опубликовал в Twitter письмо с просьбой об отставке.

В своем письме к премьер-министру он говорит, что "достойное и ответственное правительство опирается на честность, целостность и взаимное уважение – для меня вопрос глубокого личного сожаления, что я должен оставить правительство, поскольку я больше не верю, что эти ценности соблюдаются".

A decent and responsible Government relies on honesty, integrity and mutual respect - it is a matter of profound personal regret that I must leave Government as I no longer believe those values are being upheld.



