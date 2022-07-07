Правительство Джонсона покинул еще один министр, в общей сложности ушли около 50 чиновников.

Министр по делам Северной Ирландии Брендон Льюис подал в отставку, став четвёртым членом Кабинета министров Бориса Джонсона, покинувшим пост.

Как сообщает "Европейская правда", Льюис опубликовал в Twitter письмо с просьбой об отставке.

В своем письме к премьер-министру он говорит, что "достойное и ответственное правительство опирается на честность, целостность и взаимное уважение – для меня вопрос глубокого личного сожаления, что я должен оставить правительство, поскольку я больше не верю, что эти ценности соблюдаются".

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A decent and responsible Government relies on honesty, integrity and mutual respect - it is a matter of profound personal regret that I must leave Government as I no longer believe those values are being upheld.



I have submitted my letter of resignation to the Prime Minister. pic.twitter.com/EG6u52BdDc — Brandon Lewis (@BrandonLewis) July 7, 2022

В четверг утром о своей отставке также объявили секретарь министерства финансов Хелен Уотли, секретарь по безопасности Дамиан Хайндс и секретарь по науке Джордж Фримен.

По данным Sky News, по состоянию на утро четверга количество чиновников, покинувших Кабмин Джонсона, достигло 50 человек.

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Напомним, в среду в отставку ушли три министра правительства Джонсона и ряд младших членов правительства и парламентских секретарей.

Джонсон заявил, что остается премьер-министром Британии, несмотря на многочисленные призывы подать в отставку.

Причиной недовольства Консервативной партии стали неправдивые заявления Даунинг-стрит по поводу бывшего заместителя парламентского организатора Криса Пинчера, обвиняемого в притязаниях к двум коллегам. Канцелярия Джонсона утверждала, что он не знал об этом инциденте и поэтому поддержал повторное назначение Пинчера в 2022 году, но позже премьер был вынужден признать, что это не так.

Борис Джонсон с начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину: он выступает за предоставление Киеву достаточной военной помощи для отвоевания всех оккупированных российскими силами территорий, а также пообещал миллиарды фунтов финансовой поддержки.

Кроме того, Джонсон дважды с конца февраля находился в Киеве и проводил переговоры с Владимиром Зеленским.

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