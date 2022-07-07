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Руководители MI5 и ФБР вместе предупредили о росте угрозы от Китая

"Европейская правда"Четверг, 7 июля 2022, 10:57

Главы MI5 и ФБР в своем первом совместном выступлении в среду предупредили о растущей долгосрочной угрозе Китая для интересов Британии и США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Генеральный директор MI5 Кен МакКаллум сказал, что его служба уже более чем удвоила ранее ограниченные усилия по борьбе с деятельностью Китая, вызывающей озабоченность.

Он добавил, что служба проводит в семь раз больше расследований, чем в 2018 году.

Директор ФБР Кристофер Рэй со своей стороны заявил, что китайское правительство представляет "наибольшую долгосрочную угрозу" экономической и национальной безопасности Британии, США и их союзников в Европе и других странах.

"Китайское правительство пытается изменить мир, вмешиваясь в нашу политику (и, должен добавить, в политику наших союзников)", - сказал Рэй.

Он отметил, что Пекин прямо вмешивался в выборы в Конгресс в Нью-Йорке в этом году, поскольку не хотел победы кандидата-критика Китая и бывшего участника протестов на площади Тяньаньмэнь.

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Рэй предупредил, что китайское правительство представляет еще более серьезную угрозу для западного бизнеса, чем думают многие опытные бизнесмены, и "настроено на воровство ваших технологий".

НАТО в новой Стратегической концепции, принятой на саммите в Мадриде в июне, впервые определил свою политику в отношении Китая, назвав его вызовом для своих интересов и ценностей.

Больше в статье: Семь угроз и две Украины: что прописал НАТО в новой стратегической концепции

Темы: разведкаКитайСШАВеликобритания
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