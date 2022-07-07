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В офисе Джонсона готовят заявление на случай отставки – Sky

"Европейская правда"Четверг, 7 июля 2022, 11:18

На Даунинг-стрит начали готовить заявление на случай возможной отставки премьер-министра Бориса Джонсона.

Об этом стало известно Sky news, пишет "Европейская правда".

Телеканал отмечает: в офисе Джонсона до сих пор нет четкого понимания, сделал ли он конкретный выбор в отношении своей отставки. Однако то, что сотрудники офиса начали готовить заявление, свидетельствует о противоречивых мнениях по этому поводу.

В последние дни в Лондоне возобновились призывы к отставке Бориса Джонсона.

По состоянию на утро четверга количество чиновников, покинувших Кабмин Джонсона, превысило 50 человек.

Напомним, в среду в отставку ушли три министра правительства Джонсона и ряд младших членов правительства и парламентских секретарей.

Джонсон заявил, что остается премьер-министром Британии, несмотря на многочисленные призывы подать в отставку.

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Причиной недовольства Консервативной партии стали неправдивые заявления Даунинг-стрит по поводу бывшего заместителя парламентского организатора Криса Пинчера, обвиняемого в притязаниях к двум коллегам. Канцелярия Джонсона утверждала, что он не знал об этом инциденте и поэтому поддержал повторное назначение Пинчера в 2022 году, но позже премьер был вынужден признать, что это не так.

Борис Джонсон с начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину: он выступает за предоставление Киеву достаточной военной помощи для отвоевания всех оккупированных российскими силами территорий, а также пообещал миллиарды фунтов финансовой поддержки.

Кроме того, Джонсон дважды с конца февраля находился в Киеве и проводил переговоры с Владимиром Зеленским.

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Темы: Борис Джонсон
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