СССР на щите "Родины-матери": в Дії стартует новый опрос
В приложении Дія запустили опрос о дальнейшей судьбе герба СССР на щите "Родины-матери" в Киеве.
Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram
Прямая речь Федорова: "Запускаем новый опрос в Дії.
Монумент "Родина-мать" считается самой высокой скульптурой в Европе. Но на его щите до сих пор герб СССР.
После начала полномасштабной войны процесс декоммунизации активизировался. Поэтому Министерство культуры и информационной политики инициировало опрос в приложении Дія относительно дальнейшей судьбы щита с советским символом".
Детали: Украинцам предлагают выбрать один из 3 вариантов ответов:
- Оставить все, как есть,
- Снять герб СССР,
- Заменить на трезубец.
Отметим, что первый вариант в опросе прямо противоречит закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
Опрос продлится две недели.
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