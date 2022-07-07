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СССР на щите "Родины-матери": в Дії стартует новый опрос

Ирина БалачукЧетверг, 7 июля 2022, 12:28
СССР на щите Родины-матери: в Дії стартует новый опрос
Фото kyivmaps.com

В приложении Дія запустили опрос о дальнейшей судьбе герба СССР на щите "Родины-матери" в Киеве.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Запускаем новый опрос в Дії.

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Монумент "Родина-мать" считается самой высокой скульптурой в Европе. Но на его щите до сих пор герб СССР.

После начала полномасштабной войны процесс декоммунизации активизировался. Поэтому Министерство культуры и информационной политики инициировало опрос в приложении Дія относительно дальнейшей судьбы щита с советским символом".

Детали: Украинцам предлагают выбрать один из 3 вариантов ответов:

ВИДЕО ДНЯ
  • Оставить все, как есть,
  • Снять герб СССР,
  • Заменить на трезубец.

Отметим, что первый вариант в опросе прямо противоречит закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Опрос продлится две недели.   

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Темы: дерусификацияопросДія
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