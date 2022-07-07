Нардеп Ковалев помогал оккупантам вывозить зерно и соль – Венедиктова

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подозреваемый в государственной измене нардеп Алексей Ковалев помогал вывозить в Россию зерно и соль из временно оккупированной Херсонской области.

Источник: Венедиктова в Facebook

Прямая речь генпрокурора: "Накануне подписала подозрение нардепу Ковалеву. В начале оккупации он поехал в Херсонскую область якобы работать с избирателями и защищать от мародеров свой бизнес, которым не может заниматься во время парламентской деятельности. Есть свидетельства, что народный избранник при этом организовывал вывоз соли и зерна в РФ".

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Детали: Венедиктова напомнила, что Ковалев "с упоением" писал в соцсети о "планах полномасштабной интеграции аграриев Херсонщины в экономическую модель РФ и настаивал, что "Россия навсегда"".

Оккупанты назначили нардепа на псевдодолжность "замглавы правительства Херсонской области".

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