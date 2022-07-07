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Нардеп Ковалев помогал оккупантам вывозить зерно и соль – Венедиктова

Ирина БалачукЧетверг, 7 июля 2022, 14:52
Алексей Ковалев. Фото с Facebook

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подозреваемый в государственной измене нардеп Алексей Ковалев помогал вывозить в Россию зерно и соль из временно оккупированной Херсонской области.

Источник: Венедиктова в Facebook

Прямая речь генпрокурора: "Накануне подписала подозрение нардепу Ковалеву. В начале оккупации он поехал в Херсонскую область якобы работать с избирателями и защищать от мародеров свой бизнес, которым не может заниматься во время парламентской деятельности. Есть свидетельства, что народный избранник при этом организовывал вывоз соли и зерна в РФ".

Детали: Венедиктова напомнила, что Ковалев "с упоением" писал в соцсети о "планах полномасштабной интеграции аграриев Херсонщины в экономическую модель РФ и настаивал, что "Россия навсегда"".

Оккупанты назначили нардепа на псевдодолжность "замглавы правительства Херсонской области".

Предыстория: 

  • 6 июля генеральный прокурор на основании собранных Государственным бюро расследований доказательств сообщила о подозрении в госизмене и пособничеству агрессору народному депутату Алексею Ковалеву.
  • 22 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подтвердил, что автомобиль Ковалева в Херсонской области был взорван. 30 июня в интервью российским пропагандистам Ковалев заявил, что пережил покушение.
  • 8 июня нардеп от "Слуги народа" Ковалев признался, что он сотрудничает с российскими оккупантами в Херсонской области. Фракция "Слуга народа" обратилась к руководству Верховной Рады с просьбой немедленно лишить его мандата.
  • 3 мая депутаты исключили Ковалева из состава фракции "Слуга народа".
  • В начале апреля Ковалев написал, что поехал в Голую Пристань в Херсонской области, несмотря на российскую оккупацию, потому что "он должен работать в своем округе". 

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Темы: Херсонская областьгосизменаоккупация
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