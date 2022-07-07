Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Разведка не исключает, что Россия пойдет в наступление на Запорожье – МОУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 июля 2022, 15:48
Анна Маляр

По данным украинской разведки, российские оккупационные войска могут попытаться пойти в наступление в направлении Запорожья, и попробовать оцепить подразделения ВСУ.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ"

Прямая речь: "На Запорожском и Новопавловском направлениях, по данным ГУР МОУ, не исключается проведение противником наступательных действий в направлении Запорожья и/или совершение обхода в направлении Большая Новоселовка-Покровское, очевидно, с целью окружения наших подразделений.

Также не исключается, что с этой целью подразделения российских оккупационных войск на указанном направлении усиливаются по меньшей мере пятью батальонно-тактическими группами.

Детали: Маляр добавила, что на Криворожском и Николаевском направлениях противник будет пытаться удержать захваченные территории правобережной части Херсонской области и проводить диверсионно-разведывательные действия на побережье Одесской и Николаевской областей.

По ее словам, в настоящее время противник ведет военные действия на истощение.

Темы: разведкаЗапорожьевойна
Главное сегодня

Министры G7 устроили бойкот Лаврову на встрече G20

Оккупанты наступают на Бахмутском направлении – Генштаб

На экс-премьера Японии совершили покушение

В ОП отреагировали на заявление Путина о "войне Запада до последнего украинца"

Зеленский: Пусть каждый российский капитан видит украинский флаг на Змеином

Канада готовит исключение из санкций для "Газпрома" вопреки предложениям Киева – источники

Все новости...
разведка
В Херсоне оккупанты сжигают тела, чтобы скрыть потери – разведка
Руководители MI5 и ФБР вместе предупредили о росте угрозы от Китая
Захват Лисичанска стал важным успехом для РФ, но ситуация может скоро измениться – западная разведка
Последние новости
09:56
Министры G7 устроили бойкот Лаврову на встрече G20
09:53
Самоликвидировались: российские войска ударили по своим позициям - Запорожская ОВА
09:49
Обстрел Харькова: погибли три человека, еще пятеро ранены
09:27
Почти всю прибыль Укрэнерго за 2021 год перечислят в госбюджет
09:10
Россия взяла паузу пополнить запасы для наступления в Донецкой области - разведка Британии
09:06
Защитники уже уничтожили почти 37 тысяч оккупантов
09:06
ЗНО-2022: стартовал первый этап подтверждения участия в дополнительной сессии
08:56
Регионы: оккупанты обстреляли Харьков, в Николаеве раздавались взрывы
08:54
Болгария планирует ввести квоты на болгарскую музыку
08:31
Еврокомиссия затормозила кредит для Украины на 1,5 млрд евро - Bloomberg
Все новости...