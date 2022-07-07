Разведка не исключает, что Россия пойдет в наступление на Запорожье – МОУ

По данным украинской разведки, российские оккупационные войска могут попытаться пойти в наступление в направлении Запорожья, и попробовать оцепить подразделения ВСУ.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ"

Прямая речь: "На Запорожском и Новопавловском направлениях, по данным ГУР МОУ, не исключается проведение противником наступательных действий в направлении Запорожья и/или совершение обхода в направлении Большая Новоселовка-Покровское, очевидно, с целью окружения наших подразделений.

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Также не исключается, что с этой целью подразделения российских оккупационных войск на указанном направлении усиливаются по меньшей мере пятью батальонно-тактическими группами.

Детали: Маляр добавила, что на Криворожском и Николаевском направлениях противник будет пытаться удержать захваченные территории правобережной части Херсонской области и проводить диверсионно-разведывательные действия на побережье Одесской и Николаевской областей.

По ее словам, в настоящее время противник ведет военные действия на истощение.