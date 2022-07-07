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Беларусь закрыла небо вблизи Украины до октября – медиа

Елена РощинаЧетверг, 7 июля 2022, 16:04

Ограничения для полётов гражданской авиации на юге Беларуси продлено до 7 октября – это значит, что угроза ракетных обстрелов Украины со стороны Беларуси сохранится как минимум ещё три месяца.

Источник: Беларускі Гаюн

Детали: Действие зоны ограничения для полётов всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на высотах от 0 до 19 800 метров на юге Беларуси продлено согласно NOTAMN O0547/22 с 8 июля по 7 октября 2022 года.

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Ограничение не распространяется на авиацию ВС РБ и Госпогранкомитета Беларуси. Территория зоны ограничения не изменилась.

Запрет на полеты над южной частью Беларуси был введён 24 февраля 2022 года с началом российского вторжения в Украину. 

С юга Беларуси происходят запуски российских ракет по территории Украины. С начала войны с территории Беларуси по украинским городам было запущено не меньше 689 боеголовок, отмечают авторы проекта "Беларускі Гаюн".

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Таким образом, угроза ракетных обстрелов территории Украины из воздушного пространства Беларуси сохраняется как минимум еще на три месяца, считают они.

"Беларускі Гаюн" также приводит хронологию ракетных запусков из Беларуси.

Темы: Беларусьавиавойна
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