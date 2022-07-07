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Беларусь закрыла небо вблизи Украины до октября – медиа

Елена РощинаЧетверг, 7 июля 2022, 16:04

Ограничения для полётов гражданской авиации на юге Беларуси продлено до 7 октября – это значит, что угроза ракетных обстрелов Украины со стороны Беларуси сохранится как минимум ещё три месяца.

Источник: Беларускі Гаюн

Детали: Действие зоны ограничения для полётов всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на высотах от 0 до 19 800 метров на юге Беларуси продлено согласно NOTAMN O0547/22 с 8 июля по 7 октября 2022 года.

 

Ограничение не распространяется на авиацию ВС РБ и Госпогранкомитета Беларуси. Территория зоны ограничения не изменилась.

Запрет на полеты над южной частью Беларуси был введён 24 февраля 2022 года с началом российского вторжения в Украину. 

С юга Беларуси происходят запуски российских ракет по территории Украины. С начала войны с территории Беларуси по украинским городам было запущено не меньше 689 боеголовок, отмечают авторы проекта "Беларускі Гаюн".

Таким образом, угроза ракетных обстрелов территории Украины из воздушного пространства Беларуси сохраняется как минимум еще на три месяца, считают они.

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"Беларускі Гаюн" также приводит хронологию ракетных запусков из Беларуси.

Темы: Беларусьавиавойна
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