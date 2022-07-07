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В Ровенщине запретили фейерверки и поездки без глушителей

"Украинская правда"Четверг, 7 июля 2022, 16:19
В Ровенщине запретили фейерверки и поездки без глушителей
Фото скриншот

До конца военного положения на Ровенщине запретили любую пиротехнику, включая фейерверки, и движение транспорта без глушителей.

Источник: Начальник Ровенской ОВА Виталий Коваль в Telegram

Прямая речь Коваля: "Запрещена продажа и запуск фейерверков, салютов и других пиротехнических средств; движение транспортных средств, в конструкции которых есть система выпуска отработавших газов с прямотоком и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель (движение автомобилей и мотоциклов без глушителей)".

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Детали: Соответствующее решение принято Советом обороны области в Ровенской области.

Что предшествовало: В конце июня аналогичные запреты ввели власти Киева и Одесчины.

Темы: войнаРовенская область
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