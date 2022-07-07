Более тысячи украинских военных проходят подготовку в Британии – Генштаб

На территории стран – международных партнеров идет подготовка украинских специалистов сухопутных, десантно-штурмовых войск, ССО, специалистов воздушных сил.

Источник: замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 7 июля в медиа-центре "Украина – Укринформ"

Прямая речь: "Прямо сейчас на территории Великобритании совершенствуют навыки более тысячи военнослужащих. Недавно завершился курс обучения в Германии, чтобы наши военнослужащие овладели оружием, предоставленным партнерами".

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Что предшествовало: Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что первая ротация украинских военнослужащих прибыла в страну и вскоре приступит к военным учениям.