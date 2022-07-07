Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Более тысячи украинских военных проходят подготовку в Британии – Генштаб

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 июля 2022, 16:46
Более тысячи украинских военных проходят подготовку в Британии – Генштаб
Юрий Громов. фото Медиацентра "Украина – Укринформ"

На территории стран – международных партнеров идет подготовка украинских специалистов сухопутных, десантно-штурмовых войск, ССО, специалистов воздушных сил.

Источник: замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 7 июля в медиа-центре "Украина – Укринформ"

Прямая речь: "Прямо сейчас на территории Великобритании совершенствуют навыки более тысячи военнослужащих. Недавно завершился курс обучения в Германии, чтобы наши военнослужащие овладели оружием, предоставленным партнерами".

Реклама:

Что предшествовало: Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что первая ротация украинских военнослужащих прибыла в страну и вскоре приступит к военным учениям.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
война
ISW: Российские военные развернули "резервную армию", чтобы бросить дополнительные силы на юг Украины
Оккупанты заявили, что "уничтожили" уже 3 дрона у Крымского моста
Оккупанты заявили, что Украина снова пыталась атаковать Крымский мост
Последние новости
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
Все новости...
Реклама: