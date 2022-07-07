ФСБ убеждает военных Беларуси идти воевать в Украину при необходимости – Генштаб

Российские спецслужбы ведут разъяснительную работу среди белорусских военных относительно необходимости идти воевать в Украину при необходимости.

Источник: брифинг начальника ГОУ Генштаба ВСУ Алексея Громова в медиацентре "Украина - Укринформ"

Прямая речь Громова: "Сотрудники ФСБ, других силовых структур России, офицеры ВС Республики Беларусь проводят разъяснительную работу среди военнослужащих Вооруженных сил Беларуси относительно необходимости участия в так называемой спецоперации на территории Украины, но в случае необходимости".

Детали: Россияне проводят политзанятия во время учений с подразделениями спецназначения, десантно-штурмовых войск.

Также власти вербуют в военную компанию "Лига" бывших спецназовцев и летчиков. Цель та же – привлечь бывших военнослужащих воевать в Украине.

Что предшествовало:

1 июля стало известно, что учения Вооруженных сил Беларуси на полигонах страны продлили по меньшей мере до 9 июля.

3 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия, и что он "давно определил" участие Беларуси в войне РФ против Украины.

4 июля глава ГУР МОУ Кирилл Буданов сообщил, что по данным украинской разведки, в настоящее время в Беларуси находятся незначительные военные силы России, и наращивание не наблюдается.