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Россияне снова ударили по Харькову: есть жертвы

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 июля 2022, 18:39

Оккупанты нанесли удары по одному из районов Харькова: по предварительным данным, по меньшей мере три человека погибли, пятеро получили ранения.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Просим жителей Харькова быть максимально осторожными, без необходимости не находитесь на улицах города. Ведь враг бьет коварно, поражая жилые районы и гражданскую инфраструктуру".

Детали: По обновленной информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрела Немышлянского района российскими оккупантами 3 гражданских погибли, 5 получили ранения.

По данным начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, город обстреляли из РСЗО "Ураган" осколочно-фугасными снарядами.

ГСЧС сообщает, что их подразделения выезжали сразу по 4 адресам. Горели частные жилые дома, гаражи с надстройкой, легковые и грузовые автомобили, а также домашние вещи в квартире 9-этажного жилого дома.

Последний пожар был ликвидирован в 19.47.

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Темы: Харьковвойна
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