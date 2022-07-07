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Освобожден из плена несовершеннолетний сын главы Запорожской РГА

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 июля 2022, 20:52
Освобожден из плена несовершеннолетний сын главы Запорожской РГА
Олег и Владислав Буряк. фото - Save Vlad Buryak

Из российского плена освободили сына глава Запорожской райгосадминистрации Олега Буряка.

Источник: Facebook-страница Save Vlad Buryak

Дословно: "Среди новостных сводок войны и всех продолжающихся в Украине ужасов есть одна хорошая новость: Владислав Буряк наконец-то освобожден из плена!

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Сейчас он с отцом направляется в безопасное место".

Детали: Обнародовано также соответствующее фото. Дата освобождения и другие подробности не сообщаются.

Что предшествовало: В апреле Олег Буряк заявил, что его сына похитили на российском блокпосте в Васильевке во время движения эвакуационной автоколонны, которая шла из Мелитополя в Запорожье.

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Темы: войнаЗапорожская область
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