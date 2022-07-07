Нидерланды уже предоставили Украине оружие более чем на 170 млн евро

Общая сумма военной помощи Украине, предоставленной Нидерландами с начала полномасштабного вторжения России, составляет более 172,7 миллиона евро.

Об этом говорится в письме министерка обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен в парламент, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

В письме не конкретизируется, какое именно военное оборудование Украина получила от Нидерландов, но упоминается передача трех гаубиц, анонсированная на саммите НАТО на прошлой неделе.

Кроме того, Нидерланды и Германия обеспечат обучение украинских военных на гаубицах, также ведутся дискуссии по привлечению еще одной третьей страны.

Оллонгрен отметила, что в настоящее время предоставление военной помощи Украины не влияет на готовность вооруженных сил Нидерландов, но все становится все труднее балансировать эти аспекты.

Как сообщалось, Нидерланды выделили еще 200 млн евро на помощь Украине через фонд Международного валютного фонда.