Неделя визового режима с РФ: ни один россиян подал документы - МИД

За неделю функционирования визового режима с РФ ни один россиянин не подал документы на получение украинской визы.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона 7 июля

Прямая речь: "Очень показательный момент. За семь дней функционирования визового режима на всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который подался бы на получение украинской визы.

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За это время было более ста звонков в МИД, в посольства Украины в разных странах от граждан России с просьбой разъяснить правила въезда, как получить визу, что для этого нужно, но собственно ни одной заявки не было".

Детали: По словам Кулебы, это действительно исторический момент, который демонстрирует, до какого уровня агрессия Путина довела отношения не только между государствами, но и между народами.