Неделя визового режима с РФ: ни один россиян подал документы - МИД

За неделю функционирования визового режима с РФ ни один россиянин не подал документы на получение украинской визы.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона 7 июля

Прямая речь: "Очень показательный момент. За семь дней функционирования визового режима на всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который подался бы на получение украинской визы.

За это время было более ста звонков в МИД, в посольства Украины в разных странах от граждан России с просьбой разъяснить правила въезда, как получить визу, что для этого нужно, но собственно ни одной заявки не было".

Детали: По словам Кулебы, это действительно исторический момент, который демонстрирует, до какого уровня агрессия Путина довела отношения не только между государствами, но и между народами.