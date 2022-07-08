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Зеленский: Рожденный ползать не заберет даже Змеиный у тех, кому выпало летать

Анастасия КалатурПятница, 8 июля 2022, 01:00
Зеленский: Рожденный ползать не заберет даже Змеиный у тех, кому выпало летать
ФОТО: GETTY

Президент Владимир Зеленский записал минутный видеоролик, в котором отметил, что именно украинцам выпало "преодолеть дракона, от которого дрожало полмира", имея в виду Россию.

Источник: Зеленский в Instagram

Прямая речь: "134 дня нам непросто засыпать, но все эти дни мы знаем, для чего просыпаемся и для кого. И главное – кем. Мы украинцы – просто люди, добрый, мирный народ. Мы не рвались в топы мировых новостей и у супергероев такой ценой. Все, что хотели – просто жить, свободно, на своей земле.

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Но у Бога свой план. И если одолеть дракона, от которого дрожало полмира, суждено было именно нам, и именно нам пришлось быть андердогом, которому дают 3 суток, а он бьется пятый месяц — что ж, значит, мы, наверное, не зря… именно мы. Значит, нам – это по силам.

И тот, кто рожден ползать, не отнимет даже Змеиный у тех, кому выпало летать. Именно поэтому сине-желтый снова на острове. И когда-нибудь он непременно будет на полуострове, и во всех наших оккупированных городах и селах, и в каждом из них будет звучать наш гимн".

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

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Напомним:

  • 30 июня россияне сбежали со Змеиного после ударов украинских войск, но назвали это "жестом доброй воли".
  • 7 июля украинские военные вернули флаг Украины на остров Змеиный, который несколько месяцев находился под контролем российских войск.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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