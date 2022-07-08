Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Рожденный ползать не заберет даже Змеиный у тех, кому выпало летать

Анастасия КалатурПятница, 8 июля 2022, 01:00
ФОТО: GETTY

Президент Владимир Зеленский записал минутный видеоролик, в котором отметил, что именно украинцам выпало "преодолеть дракона, от которого дрожало полмира", имея в виду Россию.

Источник: Зеленский в Instagram

Прямая речь: "134 дня нам непросто засыпать, но все эти дни мы знаем, для чего просыпаемся и для кого. И главное – кем. Мы украинцы – просто люди, добрый, мирный народ. Мы не рвались в топы мировых новостей и у супергероев такой ценой. Все, что хотели – просто жить, свободно, на своей земле.

Но у Бога свой план. И если одолеть дракона, от которого дрожало полмира, суждено было именно нам, и именно нам пришлось быть андердогом, которому дают 3 суток, а он бьется пятый месяц — что ж, значит, мы, наверное, не зря… именно мы. Значит, нам – это по силам.

И тот, кто рожден ползать, не отнимет даже Змеиный у тех, кому выпало летать. Именно поэтому сине-желтый снова на острове. И когда-нибудь он непременно будет на полуострове, и во всех наших оккупированных городах и селах, и в каждом из них будет звучать наш гимн".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

ВИДЕО ДНЯ

Знать больше: Спецоперация "Змеиный": ССО рассказали эксклюзивные подробности высадки на остров

Напомним:

  • 30 июня россияне сбежали со Змеиного после ударов украинских войск, но назвали это "жестом доброй воли".
  • 7 июля украинские военные вернули флаг Украины на остров Змеиный, который несколько месяцев находился под контролем российских войск.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
Главное сегодня

видеоВСУ попали по складу боеприпасов россиян в Новой Каховке, десятки убитых – ОВА

Экс-премьер Японии умер после покушения

Бельгия возобновит работу посольства в Киеве, приедет новый посол

видео Мэр Чернигова обратился к Зеленскому: Ваши подчиненные хотят меня отстранить от должности

Министры G7 устроили бойкот Лаврову на встрече G20

Оккупанты наступают на Бахмутском направлении – Генштаб

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Пусть каждый российский капитан видит украинский флаг на Змеином
Джонсон и Зеленский поговорили по телефону
Зеленский отреагировал на отставку Джонсона
Последние новости
15:28
Суд арестовал имущество "Газпрома" и "Роснефти" в Украине на 2 миллиарда
15:23
День рождения Залужного: как украинцы поздравляют "железного генерала" ВСУ
15:03
фотоЗеленский приехал к защитникам на Днепропетровщину
14:59
НБУ упростил валютные ограничения для импорта товаров
14:58
Что едят на войне – о еде на фронте, в блокадном городе, в оккупации, в эвакуации
14:54
8 боевиков ОРДЛО получили по 15 лет тюрьмы за госизмену
14:45
"Вернись живым" приобрел 100 военных авиакомплексов "натовского" стандарта
14:39
Глава МИД Германии обвинила Лаврова в отказе от переговоров на встрече G20
14:37
Крылатая ракета, запущенная по Одесщине, разорвалась над морем – ОК Юг
14:23
Медицинский батальон "Госпитальеры" просит о помощи
Все новости...