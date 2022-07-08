Россияне будут штурмовать Краматорск и в то же время наступать на Славянск — ISW

Россияне, вероятно, создают условия для наступления или на Славянск, или на Краматорск.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Дословно: "Российские силы могут создавать условия для возможного штурма Краматорска, который будет идти параллельно с наступлением на Славянск".

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Детали: Отмечается, что российские войска добились незначительных успехов к юго-востоку от Северска и продолжили наступательные действия к западу от Лисичанска.

Российские войска продолжали наступление к югу и восточнее Бахмута, и провели безуспешную атаку к северу от Харькова.

Также сообщается, что в российских регионах продолжают создавать собственные временные добровольные отряды, чтобы компенсировать потери личного состава на войне в Украине.