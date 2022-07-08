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Сводка Генштаба: ВСУ отбросили россиян в районе Богородичного

Пятница, 8 июля 2022, 07:09

В районе Богородичного (Славянское направление) ВСУ нанесли россиянам потери во время попытки наступления и отбросили их.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Также на Славянском направлении враг оказывал огненное влияние из артиллерии в районах населенных пунктов Волобуевка, Крестище, Гусаровка, Чеполь, Мазановка, Долина, Красное, Дибривное, Адамовка.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в составе и деятельности войск Беларуси в приграничных районах Брестской и Гомельской областей не отмечается.

На Северском  направлении враг обстрелял из реактивной артиллерии и минометов район населенного пункта Михальчина Слобода Черниговской области.

На Харьковском направлении оккупанты продолжают вести оборону. Враг стрелял из артиллерии, РСЗО и танков в районах населенных пунктов Харьков, Никольское, Лебяже, Уды, Дементиевка, Верхний и Старый Салтов, Петровка, Руськие Тишки и Байрак. Нанес авиаудар  неподалеку от Петровки. Украинские воины подавили попытку штурма в направлении Дементиевки.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григорьевки, Белогоровки, Золотаровки, Серебрянки, Верхнекаменского, Звановки и Раздолевки. Враг вел наступление в направлении Верхнекаменского, имеет частичный успех.

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На Бахмутском направлении противник стрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Спирное, Ивано-Дарьевка, Берестово, Покровское, Вершина, Владимировка, Опросное, Торецко, Зайцево, Кодема, Клиново и Нью-Йорк. Нанес авиаудары вблизи Вершины и Углегорской ТЭС. Оккупанты наступают в направлении Веселой Долины и в районе Спирного, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются перестрелки вдоль линии столкновения с минометами, танками, ствольной и реактивной артиллерией. Враг нанес авиаудары неподалеку от Васильевки, Авдеевки, Новоселовки, Веселого и Новомихайловки.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении нашего наступления. Оказывает систематическое огневое воздействие из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения для сковывания наших войск.

Темы: ГенштабвойнаРосcия
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