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Обстрелы Донетчины: 6 погибших и 21 раненный за сутки

Ирина БалачукПятница, 8 июля 2022, 08:29
Инфографика из Telegram Кириленко

В результате российских обстрелов Донецкой области только за сутки 6 человек погибли и еще 21 получил ранения.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 7 июля россияне убили 6 мирных жителей Донетчины: в Краматорске, Славянске, Авдеевке, Северске, Покровском и Орловке. Еще 21 человек получил ранения".

Детали: Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Донецкой области погибли по меньшей мере 583 мирных жителя, еще по меньшей мере 1 517 получили ранения.

Кириленко подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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