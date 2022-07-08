Еврокомиссия затормозила кредит для Украины на 1,5 млрд евро - Bloomberg
Европейская комиссия блокирует кредит в размере 1,5 млрд евро для Украины из-за опасений относительно ее финансовой надежности.
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных должностных лиц, пишет "Европейская правда".
Речь о кредите Европейского инвестиционного банка, предложенного Киеву, который заблокировало бюджетное подразделение Европейской комиссии из-за опасений финансовой надежности.
Еврокомиссия гарантирует кредиты ЕИБ для операций вне ЕС с резервами, которые обычно составляют 9% от общего объема финансирования.
Но на этот раз комиссия хочет обеспечить резервы в размере 70% от общей суммы, как это было с предыдущим предложением в 1 млрд евро для Украины, заявили чиновники.
По их словам, комиссия предъявляет требование на случай, если страна не сможет вернуть средства рынкам.
Представитель комиссии заявил, что ЕС должен убедиться в возможности покрыть ущерб в случае дефолта Украины.
Еврокомиссия ищет альтернативные решения, полагающиеся на то, чтобы государства-члены ЕС или ЕИБ разделили часть дополнительных рисков, связанных с этими займами, добавил чиновник.
Накануне Европейский парламент дал "зеленый свет" для выделения Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи для поддержки в связи с войной.
Еврокомиссия заявляла, что этот транш должен поступить Украине до конца июля.