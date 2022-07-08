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Еврокомиссия затормозила кредит для Украины на 1,5 млрд евро - Bloomberg

Пятница, 8 июля 2022, 08:31

Европейская комиссия блокирует кредит в размере 1,5 млрд евро для Украины из-за опасений относительно ее финансовой надежности.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных должностных лиц, пишет "Европейская правда".

Речь о кредите Европейского инвестиционного банка, предложенного Киеву, который заблокировало бюджетное подразделение Европейской комиссии из-за опасений финансовой надежности.

Еврокомиссия гарантирует кредиты ЕИБ для операций вне ЕС с резервами, которые обычно составляют 9% от общего объема финансирования.

Но на этот раз комиссия хочет обеспечить резервы в размере 70% от общей суммы, как это было с предыдущим предложением в 1 млрд евро для Украины, заявили чиновники.

По их словам, комиссия предъявляет требование на случай, если страна не сможет вернуть средства рынкам.

Представитель комиссии заявил, что ЕС должен убедиться в возможности покрыть ущерб в случае дефолта Украины.

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Еврокомиссия ищет альтернативные решения, полагающиеся на то, чтобы государства-члены ЕС или ЕИБ разделили часть дополнительных рисков, связанных с этими займами, добавил чиновник.

Накануне Европейский парламент дал "зеленый свет" для выделения Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи для поддержки в связи с войной.

Еврокомиссия заявляла, что этот транш должен поступить Украине до конца июля.

Темы: деньгиЕвропа
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