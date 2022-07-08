Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Защитники уже уничтожили почти 37 тысяч оккупантов

Ирина БалачукПятница, 8 июля 2022, 09:06
Защитники уже уничтожили почти 37 тысяч оккупантов
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

Вооруженные силы Украины уже ликвидировали 36 900 оккупантов, 1 637 вражеских танков, 828 артиллерийских систем и 669 БПЛА.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.07 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 36 900 (+250) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 637 (+35) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 811 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 828 (+13) ед,
  • РСЗО – 247 (+0) ед,
  • средств ПВО – 107 (+0) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 187 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 669 (+2) ед,
  • крылатых ракет – 155 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 685 (+20) ед,
  • специальной техники – 66 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Росcия
Беспилотники разрушили четыре российских Ил-76 в Пскове
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Последние новости
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
Оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
Все новости...
Реклама: