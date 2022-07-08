Защитники уже уничтожили почти 37 тысяч оккупантов
Пятница, 8 июля 2022, 09:06
Вооруженные силы Украины уже ликвидировали 36 900 оккупантов, 1 637 вражеских танков, 828 артиллерийских систем и 669 БПЛА.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 36 900 (+250) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 637 (+35) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 811 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 828 (+13) ед,
- РСЗО – 247 (+0) ед,
- средств ПВО – 107 (+0) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 187 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 669 (+2) ед,
- крылатых ракет – 155 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 685 (+20) ед,
- специальной техники – 66 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.
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