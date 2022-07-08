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Защитники уже уничтожили почти 37 тысяч оккупантов

Ирина БалачукПятница, 8 июля 2022, 09:06
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

Вооруженные силы Украины уже ликвидировали 36 900 оккупантов, 1 637 вражеских танков, 828 артиллерийских систем и 669 БПЛА.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 36 900 (+250) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 637 (+35) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 811 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 828 (+13) ед,
  • РСЗО – 247 (+0) ед,
  • средств ПВО – 107 (+0) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 187 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 669 (+2) ед,
  • крылатых ракет – 155 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 685 (+20) ед,
  • специальной техники – 66 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

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