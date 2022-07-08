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Лавров, которому устроили бойкот, досрочно покинет министерскую встречу G20

"Европейская правда"Пятница, 8 июля 2022, 10:16
Фото: Gettyimages

Министр иностранных дел России Сергей Лавров досрочно покидает министерскую встречу G20 на Бали.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

"Лавров еще проведет двусторонние переговоры, затем обращается к прессе и уезжает", - сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

Лавров не будет участвовать в официальной трапезе и рабочей сессии во второй половине дня.

Как сообщили источники в делегации, Лавров покинул зал заседаний сразу после выступления. Он также уклонился от ответа на вопросы министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

Бербок, как исполняющая обязанности главы группы ведущих демократических экономических государств G7, должна была быть следующим спикером после Лаврова. В зале россиянин сидел между представителями Саудовской Аравии и Мексики.

Присутствие Лаврова на встрече G20 также рассматривалось как тест для возможного участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 15-16 ноября, который также пройдет на Бали. Несколько государств подвергли сомнению свое участие, если Путин посетит саммит лично.

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Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран G7 не пришли на ужин с коллегами по G20 в Индонезии, а традиционное фото встречи не состоялось из-за присутствия главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.

Темы: Лавров
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