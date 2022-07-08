Оккупанты из "градов" ударили по пастбищу с коровами – пограничники

Захватчики продолжают обстрелы приграничных территорий Сумщины и Черниговщины, нанося удары не только по инфраструктуре, но и пастбищам с домашним скотом.

Источник: ГПСУ в Telegram

Дословно: "В одном из случаев вражеские "грады" обстреляли пастбище, на котором пасли скот. Жертв среди людей или разрушение инфраструктуры не зафиксировано".

Детали: По данным пограничников, агрессор вел огонь по Белопольской, Шалыгинской, Эсманской общинах Сумщины и Новгород-Северской Черниговщины.

Неоднократно враг открывал огонь из ствольной артиллерии, РСЗО и минометов, стрелкового оружия.

Что предшествовало: 23 июня российские оккупанты обстреляли населенные пункты Юнаковской общины Сумщины запрещенными фосфорными снарядами.