Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты из "градов" ударили по пастбищу с коровами – пограничники

"Украинская правда"Пятница, 8 июля 2022, 11:50
Фото ГПСУ

Захватчики продолжают обстрелы приграничных территорий Сумщины и Черниговщины, нанося удары не только по инфраструктуре, но и пастбищам с домашним скотом.

Источник: ГПСУ в Telegram

Дословно: "В одном из случаев вражеские "грады" обстреляли пастбище, на котором пасли скот. Жертв среди людей или разрушение инфраструктуры не зафиксировано".

 

Детали: По данным пограничников, агрессор вел огонь по Белопольской, Шалыгинской, Эсманской общинах Сумщины и Новгород-Северской Черниговщины.

Неоднократно враг открывал огонь из ствольной артиллерии, РСЗО и минометов, стрелкового оружия.

Что предшествовало: 23 июня российские оккупанты обстреляли населенные пункты Юнаковской общины Сумщины запрещенными фосфорными снарядами.

Темы: войнаПограничная службаСумская областьЧерниговская область
Главное сегодня

Россияне пытались захватить Углегорскую ТЭС, ВСУ отбросили врага – сводка

Российские войска боятся контрнаступления ВСУ – американские эксперты

Юг: ВСУ уничтожили почти 200 оккупантов, вражеские склады и технику

Удар по Сергеевке в Одесской области: возросло количество жертв

Верещук просит уехать из оккупированных Запорожской и Херсонской областей: Будут бои

Байден вскоре анонсирует новый пакет помощи для Украины с еще четырьмя HIMARS - СМИ

Все новости...
война
Россия не отказалась от плана захватить всю Украину – Зеленский
Лучшей гарантии безопасности, чем членство в НАТО нет, но от Украины это не зависит - Зеленский
"А сколько хочешь?": СБУ обнародовала переписку агента ФСБ с корректировщиком огня
Последние новости
08:35
В Конгрессе требуют от Байдена дать объяснение по безопасности переговоров с Ермаком
08:23
фото Луганщина: россияне пытаются продвигаться на Донецкую область – Гайдай
08:23
За сутки россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области
07:30
Россияне пытались захватить Углегорскую ТЭС, ВСУ отбросили врага – сводка
07:15
фотоКривой Рог: враг обстрелял жилые кварталы из "Градов", погибла женщина
06:56
В Николаеве раздались взрывы – мэр
06:36
Москва отреагировала на решение США отправить в Украину еще 4 HIMARS
05:56
Польша завершает строительство стены на границе с Беларусью
05:12
Байден: Благодаря ЦРУ мы предупредили мир о планах Путина в Украине
04:30
Британская разведка выяснила звания и роды войск уничтоженных в Украине захватчиков
Все новости...