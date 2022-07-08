Байден "за" приезд в Украину, но безопасность не пускает - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что лидер Соединенных Штатов Джо Байден хотел бы приехать в Украину, но воздерживается из-за предостережений служб безопасности.

Источник: интервью Зеленского CNN

Дословно: "Мы бы очень хотели, чтобы президент Байден был в Украине. И я слышал, что он был "за". Но есть какие-то моменты безопасности, которые его касаются, я так понимаю, секьюрити процессов".

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Детали: По словам Зеленского, рейтинг доверия среди украинцев к США очень высок, как и другим странам, которые активно поддерживают Украину. Поэтому приезд Байдена стал бы "крутым сигналом" поддержки нашего государства. Это также показало бы, что США не боятся России и верят в победу Украины.

Что предшествовало: 1 июня президент США Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжат помогать Украине, предоставят ракетные системы и боеприпасы, но не будут ни затягивать войну, ни давить на Киев, чтобы он пошел на уступки России.