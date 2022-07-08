Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден "за" приезд в Украину, но безопасность не пускает - Зеленский

"Украинская правда"Пятница, 8 июля 2022, 14:04
Фото пресс-служба ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что лидер Соединенных Штатов Джо Байден хотел бы приехать в Украину, но воздерживается из-за предостережений служб безопасности.

Источник: интервью Зеленского CNN

Дословно: "Мы бы очень хотели, чтобы президент Байден был в Украине. И я слышал, что он был "за". Но есть какие-то моменты безопасности, которые его касаются, я так понимаю, секьюрити процессов".

Детали: По словам Зеленского, рейтинг доверия среди украинцев к США очень высок, как и другим странам, которые активно поддерживают Украину. Поэтому приезд Байдена стал бы "крутым сигналом" поддержки нашего государства. Это также показало бы, что США не боятся России и верят в победу Украины.

Что предшествовало: 1 июня президент США Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжат помогать Украине, предоставят ракетные системы и боеприпасы, но не будут ни затягивать войну, ни давить на Киев, чтобы он пошел на уступки России.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БайденЗеленскийУкраина
Главное сегодня

Россияне пытались захватить Углегорскую ТЭС, ВСУ отбросили врага – сводка

Российские войска боятся контрнаступления ВСУ – американские эксперты

Юг: ВСУ уничтожили почти 200 оккупантов, вражеские склады и технику

Удар по Сергеевке в Одесской области: возросло количество жертв

Верещук просит уехать из оккупированных Запорожской и Херсонской областей: Будут бои

Байден вскоре анонсирует новый пакет помощи для Украины с еще четырьмя HIMARS - СМИ

Все новости...
Байден
Байден аннулирует статус Афганистана как основного союзника США вне НАТО
Байден направил Конгрессу письма о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Байден анонсировал поставку Украине западных систем ПВО и больше HIMARS
Последние новости
10:58
фотоПоймали жителя Краматорска: сливал врагу данные о ВСУ
10:41
Освобожденная из российского плена парамедикиня Тайра окрестилась в храме ПЦУ
10:38
фото, видеоВ оккупированном Херсоне слышат взрывы: в Чернобыевке пожар и детонируют боеприпасы россиян
10:16
ВСУ уже уничтожили 37 200 оккупантов и 1 638 танков
10:16
Штайнмайер требовал от Зеленского объяснений, почему сорвался его визит в Киев – СМИ
10:11
После отставки Джонсона в Ирландии призвали Великобританию отказаться от изменения соглашения о Brexit
09:46
Ситуация в областях: 18 обстрелов на Сумщине, удары по Харьковщине и Николаеву
09:42
Подразделения РФ вынуждены пересаживаться на бронетранспортеры 1950-х годов – британская разведка
09:33
Украинка завоевала "золото" по карате на Всемирных играх
09:14
Как украинцам получить медицинскую помощь в Польше – объясняют в Минздраве
Все новости...