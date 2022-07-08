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Глава МИД Германии обвинила Лаврова в отказе от переговоров на встрече G20

Пятница, 8 июля 2022, 14:39

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила глава МИД РФ Сергея Лаврова в отказе от переговоров после того, как он покинул встречу G20.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

"Тот факт, что министр иностранных дел России провел значительную часть переговоров не в зале, а вне его, подчеркивает, что российское правительство пока не желает разговаривать", - сказала Бербок.

Ранее сообщалось, что Лавров отсутствовал на заседании, на котором выступал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В МИД России сообщили, что Лавров проведет двусторонние переговоры, но не будет участвовать в официальной трапезе и в рабочей сессии во второй половине дня в пятницу.

Примечательно, что до этого министры иностранных дел стран G7 устроили бойкот Лаврову. Они не пришли на ужин со всеми министрами стран-членов G20, организованной хозяйкой встречи Индонезией, а традиционное фото встречи не состоялось из-за присутствия Сергея Лаврова.

Темы: ЛавровГермания
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