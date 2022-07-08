Россия приговорила троих крымских татар к 19 и 13 годам заключения
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил троих крымских татар Исмета Ибрагимова, Олега Федорова и Эрнеста Ибрагимова к длительным срокам заключения по делу "Хизб ут-Тахрир".
Источник: "Крымская солидарность"
Детали: Знатоку арабского языка Исмету Ибрагимову суд назначил 19 лет лишения свободы. Первые пять лет он проведёт в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. По окончании отбывания наказания в течение двух лет для Исмета Ибрагимова будут действовать ограничения: не выезжать за пределы муниципального образования, не менять место жительства, пребывания и работы, отмечаться у надзорных органов два раза в месяц.
Повару из кафе "Салачик" Эрнесту Ибрагимову и предпринимателю Олегу Федорову суд назначил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, из них в тюрьме — 3.5 года. После отбытия наказания 1 год будут действовать ограничения.
Крымские мусульмане обвиняются в деятельности исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир", которая в России запрещена с 2003 года. На территории Украины и большинства стран мира организация действует без ограничений на уровне национальных законодательств.
По заключению следствия, крымские татары вели исламскую пропаганду среди мирного населения, распространяли антироссийские настроения, "приискивали сторонников и формировали тенденциозное мышление у населения Крыма".
При этом из материалов дела ясно, что обвиняемые не имели оружия, взрывчатки, боеприпасов и не планировали совершать террористические акты.
Предыстория:
- Предпринимателя Олега Федорова и повара кафе "Салачик" Эрнеста Ибрагимова ФСБ России задержала после обысков 17 февраля 2021 года в их домах в Бахчисарае.
- В тот же день в Киевском районном суде Симферополя их арестовали на 2 месяца и вменили ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической).
- Через несколько месяцев их вывезли с территории Крыма и заключили в СИЗО Ростова-на-Дону на время судебного процесса.