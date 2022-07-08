Мошенники фейковыми письма от имени "глав ОВА" выманивали у бизнеса деньги "на ВСУ"

Силовики разоблачили преступную группировку, которая выманивала средства у представителей бизнеса якобы на нужды ВСУ, ее организовал мужчина, находящийся на территории оккупированной части Луганщины.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко, прокуратура Одесской области

Детали: По данным полиции, группа состояла из 7 человек. Организовал их и разработал схему гражданин Д., который находится на территории так называемой "ЛНР". Оттуда он по телефону курировал соорганизаторов.

Полиция Одесщины задержала 4 подозреваемых - жителей Днепропетровщины, среди которых и 22-летняя соорганизатор преступной группы.

По данным следствия, с февраля 2022 года в Днепре действовала преступная группа, которая специализировалась на завладении деньгами представителей бизнеса из Одесщины и других областей Украины под предлогом материальной поддержки армии.

Мошенники посылали поддельные письма от имени руководства областных военных администраций соответствующих регионов с просьбой перечислять средства в качестве благотворительной помощи Вооруженным силам Украины.

Внимание, фейк! КОПИЯ ПОДДЕЛЬНОГО ПИСЬМА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО УП ИСТОЧНИКоМ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ВИДЕО ДНЯ

Жертвами схемы стали предприниматели из Одесской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской и Тернопольской областей.

Денежные средства дельцы получали на банковские карточки, которые заранее оформляли на подставных лиц.

По данным прокуратуры, таким образом с февраля по июль 2022 года злоумышленники обманули более 15 субъектов хозяйствования, нанеся им убытки более чем на 1 млн гривен.

В то же время Клименко отмечает, что следствие еще активно работает, поэтому количество потерпевших и общая сумма ущерба могут значительно увеличиться.

Прямая речь: "В очередной раз обращаюсь к гражданам: проверяйте информацию о сборе средств, чтобы ваши деньги действительно дошли до нуждающихся".

Дополнительно: В настоящее время решается вопрос сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжается проведение следственных действий с целью установления других участников группы, причастных к незаконной сделке, в том числе лиц, находящихся на территории так называемой "ЛНР".