В оккупации отстраняют от власти коллаборантов и назначают на "должности" россиян – "Спротив"

На временно оккупированных территориях россияне начали отстранять от властей коллаборантов и назначать на должности российских силовиков.

Источник: сайт Сил Спецопераций ВСУ "Спротив"

Детали: В частности, в Херсонской области после назначения председателем "правительства" фсбшника Сергея Елисеева, коллаборант Владимир Сальдо выполняет представительские функции, а у "заместителей" Сальдо провели обыски.

Кроме того, в оккупированном Мелитополе изменников из полиции отстранили от руководящих должностей. Вместо них полицейскими будут руководить россияне.

Кроме того, по имеющейся информации, делегации депутатов "единой России" во время визита в оккупированные города игнорируют самопровозглашенных мэров и других коллаборантов.