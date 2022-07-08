В оккупации отстраняют от власти коллаборантов и назначают на "должности" россиян – "Спротив"
Пятница, 8 июля 2022, 17:04
На временно оккупированных территориях россияне начали отстранять от властей коллаборантов и назначать на должности российских силовиков.
Источник: сайт Сил Спецопераций ВСУ "Спротив"
Детали: В частности, в Херсонской области после назначения председателем "правительства" фсбшника Сергея Елисеева, коллаборант Владимир Сальдо выполняет представительские функции, а у "заместителей" Сальдо провели обыски.
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Кроме того, в оккупированном Мелитополе изменников из полиции отстранили от руководящих должностей. Вместо них полицейскими будут руководить россияне.
Кроме того, по имеющейся информации, делегации депутатов "единой России" во время визита в оккупированные города игнорируют самопровозглашенных мэров и других коллаборантов.