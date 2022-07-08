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Россияне удивляются качеству украинских вещей и "охотятся" на носки ВСУ – перехват разговоров

Алена МазуренкоПятница, 8 июля 2022, 18:02
Россияне удивляются качеству украинских вещей и охотятся на носки ВСУ – перехват разговоров

Российские оккупанты в телефонных разговорах со своими родственниками удивляются качеству носков, которые выдают воинам Вооруженных Сил.

Источник: пресс-служба СБУ

Прямая речь оккупанта: "У меня дох*рища украинских носков, и я понимаю… какие они пиз*атые. Наши уставные носки… ими я не знаю че… полы мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей… вот у них такие выдают".

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Детали: В СБУ сообщают, что об этом в одном из последних перехватов признался разговаривавший со своей женой контрактник ВС РФ.

Также он хвастался американским камуфляжем, который тоже украл у украинцев.

В то же время, оккупант считает, что дело не в иностранном производителе, потому что в Украине шьют не менее качественные вещи. Россиянин удивляется и не понимает в чем дело.

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Прямая речь: "Да даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, шлема их. Ну это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так".

Темы: Вооруженные силыРосcияСБУ
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