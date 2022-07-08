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Разочаровался: убийца экс-премьера Японии объяснил свои мотивы

Катерина ТищенкоПятница, 8 июля 2022, 19:40
полиция на месте убийства Абэ 8 июля, фото Bloomberg via Getty Images

Подозреваемый в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, 41-летний житель Нары Тэцуя Ямагами, заявил, что разочаровался в экс-премьере.

Источник: The Guardian со ссылкой на японские СМИ

Детали: Сообщается, что Ямагами после своего ареста в пятницу сказал полиции, что он был разочарован бывшим премьер-министром и имел намерение убить Абэ.

Полиция заявила, что подозреваемый признался в убийстве и был недоволен некой "организацией", частью которой, по его мнению, был Абэ.

Оружие, использованное при нападении, было самодельным. На земле рядом с местом, где был застрелен Абэ, было обнаружено двуствольное устройство, обмотанное черной изолентой.

Отмечается, что в Японии действуют одни из самых строгих в мире правил владения оружием и крайне низкий уровень преступности с применением огнестрельного оружия.

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Что предшествовало: На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ напали в городе Нара, выстрелив дважды. В бессознательном состоянии его забрали в больницу, но не смогли спасти.

Темы: Японияубийство
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