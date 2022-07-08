Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские хакеры совершили наиболее мощную в истории Латвии кибератаку

"Европейская правда"Пятница, 8 июля 2022, 20:52

Латвия стала объектом наиболее мощной в своей истории кибератаки, в пределах которой в течение 12 часов пытались вывести из строя общественный вещатель – за этими действиями стоят хакеры из российской группировки Killnet.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

По словам директора Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Яниса Сартса, кибератаки на Латвию усилились за последний месяц и, очевидно, связаны с решением демонтировать до 300 советских памятников.

Реклама:

"Более месяца Латвия находится под интенсивными российскими кибератаками из разных векторов. Они были преимущественно незаметными, поскольку киберинфраструктура Латвии проявила чрезвычайную устойчивость перед лицом враждебной деятельности", - отметил Сартс.

Кибератаки осуществлялись преимущественно методом DDoS, при котором большое количество компьютеров перегружает системы одновременными запросами. В среду общественный вещатель Латвии сообщил, что полностью отразил попытку скомпрометировать свои компьютерные системы.

Напомним, на прошлой неделе российская хакерская группа атаковала ряд норвежских ресурсов, анонсировав это как месть за отказ Норвегии пропускать груз для российского городка на Шпицбергене через свою территорию.

27 июня Killnet осуществили массовую кибератаку на государственные структуры и компании Литвы за ограничение ею транзита в Калининградскую область России.

ВИДЕО ДНЯ

Эта же группа взяла на себя ответственность за кибератаки на сайты итальянских учреждений и сервисов в мае.

Темы: хакерыЛатвияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
хакеры
РФ применяет хакерские атаки против украинских военных − британская разведка
Хакеры РФ пытаются добыть боевые планы с гаджетов украинских солдат
Хакеры временно вывели из строя два самых современных телескопа в мире
Последние новости
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
Оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
Все новости...
Реклама: