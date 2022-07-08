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ВР отменила ограничения на подарки для чиновников, если их отдадут на нужды ВСУ

Катерина ТищенкоПятница, 8 июля 2022, 20:58
Верховная Рада, фото Getty Images

Верховная Рада на период военного положения отменила ограничение на стоимость подарков, если они будут использованы для нужд ВСУ или помощи пострадавшим от агрессии РФ.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram, сайт Верховной Рады

Детали: Железняк сообщил, что законопроект 7280 был принят в целом 240 голосами народных депутатов.

Как отмечается на странице законопроекта на сайте ВР, раздел "Заключительные положения" закона "О предотвращении коррупции" дополняется пунктами о том, что со дня введения военного положения и в течение месяца со дня его прекращения "требование соответствия подарков общепризнанным представлениям о гостеприимстве и ограничение стоимости подарков", установленные законом, не распространяются на совершение ряда действий.

Среди них – получение денежных средств, в полном объеме использованных исключительно для осуществления переводов на счета НБУ для поддержки Вооруженных сил или гуманитарной помощи пострадавшим от российской агрессии; осуществление благотворительных пожертвований в пользу ВСУ или пострадавших; осуществление расходов на приобретение и доставку товаров с последующей их передачей ВСУ и другим военным формированиям или правоохранительным органам, а также пострадавшим в результате агрессии РФ и т.д.

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Темы: Верховная Рададеньги
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