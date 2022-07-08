ВР отменила ограничения на подарки для чиновников, если их отдадут на нужды ВСУ

Верховная Рада на период военного положения отменила ограничение на стоимость подарков, если они будут использованы для нужд ВСУ или помощи пострадавшим от агрессии РФ.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram, сайт Верховной Рады

Детали: Железняк сообщил, что законопроект 7280 был принят в целом 240 голосами народных депутатов.

Как отмечается на странице законопроекта на сайте ВР, раздел "Заключительные положения" закона "О предотвращении коррупции" дополняется пунктами о том, что со дня введения военного положения и в течение месяца со дня его прекращения "требование соответствия подарков общепризнанным представлениям о гостеприимстве и ограничение стоимости подарков", установленные законом, не распространяются на совершение ряда действий.

Среди них – получение денежных средств, в полном объеме использованных исключительно для осуществления переводов на счета НБУ для поддержки Вооруженных сил или гуманитарной помощи пострадавшим от российской агрессии; осуществление благотворительных пожертвований в пользу ВСУ или пострадавших; осуществление расходов на приобретение и доставку товаров с последующей их передачей ВСУ и другим военным формированиям или правоохранительным органам, а также пострадавшим в результате агрессии РФ и т.д.